Минувшей ночью ПВО «работала» по беспилотникам в небе над Кубанью

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями ряда российских регионов, в том числе Крыма и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо южных регионов, БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Татарстаном.

Андрей Петров