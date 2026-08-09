Минувшей ночью ПВО «работала» по беспилотникам в небе над Кубанью
Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями ряда российских регионов, в том числе Крыма и Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Помимо южных регионов, БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Татарстаном.