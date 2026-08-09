Около 30 беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь
Около 30 беспилотников уничтожено в ночь на 9 августа над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, БПЛА сбивали над Таганрогом и восемью районами области: Чертковским, Морозовским, Тарасовским, Милютинским, Миллеровским, Азовским, Матвеево-Курганским и Неклиновским.
Информации о пострадавших не поступало. В Неклиновском районе, в поле у хутора Петропавловский, после падения обломков загорелся сухостой. Огонь оперативно ликвидировали на площади 50 кв. м.
Информация о последствиях атаки уточняется.