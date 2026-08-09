В Новороссийске обломки БПЛА повредили два предприятия и частный дом

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территориях двух промышленных объектов в Новороссийске, а также на частное домовладение в поселке Верхнебаканском. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

«На местах работают специальные и экстренные службы», — написал господин Кравченко в своем Макс-канале.

Атаку БПЛА в Новороссийске отражали около четырех утра: сигнал воздушной тревоги жители города услышали в 03:49, его отменили в 5:12.

Наталья Решетняк