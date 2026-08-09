В Новороссийске обломки БПЛА повредили два предприятия и частный дом
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территориях двух промышленных объектов в Новороссийске, а также на частное домовладение в поселке Верхнебаканском. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
«На местах работают специальные и экстренные службы», — написал господин Кравченко в своем Макс-канале.
Атаку БПЛА в Новороссийске отражали около четырех утра: сигнал воздушной тревоги жители города услышали в 03:49, его отменили в 5:12.