Бракодел ответил рублем

Строительная компания Краснодарского края обязана вернуть администрации Геленджика 93,5 млн руб. за центр единоборств, который построен с грубыми нарушениями. Суд пришел к выводу, что результат работ по контракту лишен какой бы то ни было потребительской ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) обязал НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (НАО «РСК КК», РСК) вернуть в бюджет Геленджика 76,5 млн руб. неотработанного аванса, полученного за строительство зала единобороств. Также суд обязал РСК выплатить городскому бюджету 11,4 млн руб. процентов за пользование его деньгами и 5,6 млн руб. неустойки. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Под данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс» НАО «РСК КК» зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году. 100 % акций компании принадлежит Краснодарскому краю, подведомственна краевому департаменту строительства. Ведет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В 2025 году при доходах в 1,5 млрд руб, показала убыток в 133 млн руб. НАО «РСК КК» фигурировала в уголовном деле экс-вице-губернатора Кубани Сергея Власова. Ранее «Ъ» рассказывал о решении краснодарского суда, который установил, будто господин Власов узнал о незаконных вознаграждениях ее бывшего генерального директора Василия Хеймана от субподрядчиков и потребовал 50% от суммы незаконных платежей, взамен же пообещал Хейману не принимать мер по фактам противоправной деятельности и «обеспечить дальнейшее бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО «РСК КК». В ответ гендиректор компании сообщил о требованиях чиновника в правоохранительные органы, после чего те и задержали чиновника. Но тот так и не признал вину. Также компания фигурирует в деле другого бывшего вице-губернатора – Александра Нестерено. События уголовного дела относятся к периоду, когда Александр Нестеренко возглавлял государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГУСКК), которое было заказчиком работ. По версии обвинения, в декабре 2023 года Александр Нестеренко, желая приукрасить результаты работы ГУСКК, подписал акты приема и завизировал документы, на основании которых получила оплату Региональная строительная компания (РСК), выступавшая подрядчиком. Между тем работы в школах на тот момент были выполнены не в полном объеме и зачастую с низким качеством.

Зал единоборств общей площадью 1328 кв. м, предусмотренный для обучения более 400 детей, должны были построить в районе Геленджикского проспекта. Предполагалось, что в спортцентре будут проводиться соревнования регионального и федерального уровней.

Контракт на это стоимостью 153 млн руб. с РСК был заключен в декабре 2023 года со сроком завершения работ до сентября 2024 года. Догвоор заключался с единственным поставиком, без проведения конкурсных процедур. Позднее срок перенесли на март 2025-го. Власти города изначально перечислили подрядчику аванс в размере 30% (45,9 млн руб.). В дальнейшем допсоглашении сумма аванса была увеличена до 50% от цены контракта (76,5 млн руб.).

По ходу строительства возникали различные сложности. В частности, глава города Алексей Богодистов в своих соцсетях сетовал на то, что подрядчик отстает от графика. Но в итоге весной этого года администрация курорта вынуждена была расторгнуть контракт в одностороннем порядке ввиду нарушения сроков и качества работ (кстати, после этого ФАС включила НАО «РСК КК» в реестр недобросовестных поставщиков). Подрядчик в ответ потребовал обязать заказчика подписать акты выполненных работы и выплатить ему порядка 30 млн руб.

Изначально Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) удовлетворил требования и администрации курорта, и ответчиков. Однако 15 ААС пересмотрел дело. Он учел выводы двух экспертных исследований, одно из которых было выполнено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, возбужденного в отношении руководителя одной из субподрядных организаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Они подтвердили, что работы по строительству спортивного зала единоборств в Геленджике выполнены с существенными нарушениями строительных норм: возведенные конструкции имеют отклонения от проектных значений, армирование выполнено с нарушениями, защитный слой бетона отсутствует или уменьшен, а выявленные дефекты классифицированы экспертами как аварийные.

Результат работ, по заключению специалистов, не имеет потребительской ценности для заказчика и подлежит полному демонтажу силами замещающего подрядчика — ООО «Инжиниринг, реставрация и строительство», с которым муниципалитет заключил контракт после расторжения договора с первоначальным исполнителем.

Также суд пришел к выводу о ничтожности допсоглашения об увеличении суммы аванса. Согласно выводам апелляционной коллегии, такое допсоглашение противоречило закону о госсзакупках.

В итоге 15ААС полностью удовлетворил первоначальные требования управления строительства геленджикской администрации и отказал в удовлетворении встречного иска подрядчика. В его решении говорится, что принудительное подписание актов на работы, подлежащие демонтажу, невозможно, а обязанность по оплате у заказчика не может возникнуть в силу отсутствия полезного результата работ.

Михаил Волкодав