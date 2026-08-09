FIFA заявила о кампании по дискредитации Джанни Инфантино
FIFA осудила «согласованные и продолжающиеся попытки отдельных лиц» подорвать доверие к организации и ее президенту Джанни Инфантино. Там заявили, что недавние публикации в СМИ содержат «необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления» в адрес руководства, и пообещали «прямо и решительно» их оспаривать. О каких именно публикациях идет речь и кто ведет эту кампанию, в FIFA не уточнили.
В организации заявили, что не будут поддерживать или проводить выборы главы союза вопреки уставным требованиям и принципам демократии. «Президент FIFA был демократически избран ассоциациями-членами... и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с их мандатом»,— заявили в федерации футбола.
Reuters связывает это заявление с планами господина Инфантино привлечь несколько миллиардов долларов за счет фактической передачи передачи коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Инициатива вызвала критику со стороны UEFA, национальных ассоциаций и высокопоставленных чиновников FIFA, привела к призывам к отставке президента. В Марокко на этой неделе из-за этого пришлось собирать экстренное заседание, где руководство FIFA подтвердило свою поддержку господину Инфантино.
AFP добавило, что Джанни Инфантино также на днях столкнулся с обвинениями в том, что он изменял своей жене с неназванной девушкой из числа сотрудников низшего звена UEFA. Как писала The Telegraph, во время их отношений ее повысили, оплатили обучение в бизнес-школе, но в итоге вынудили уволиться. UEFA якобы выплатила ей «шестизначную сумму» за расторжение контракта. Джанни Инфантино все обвинения отверг.
В марте 2027 года в Марокко должны состояться выборы президента FIFA. В мае Джанни Инфантино заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Уйди, административный».
Публикации, о которых идет речь в заявлении FIFA, включают информацию, опубликованную The Telegraph, о внебрачных отношениях Джанни Инфантино с сотрудницей UEFA. Согласно этим данным, зарплата девушки после повышения составляла €150 тыс. в год, и ей оплатили обучение в бизнес-школе стоимостью около 45 тыс. фунтов в год. Однако тогдашний президент UEFA Мишель Платини «упрекнул» Инфантино в этих отношениях и настоял на уходе одного из них из организации.
Данные публикации появились на фоне других скандалов вокруг Джанни Инфантино, включая его отказ от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE) 2 августа 2026 года. Этот проект предполагал создание частной структуры для контроля над правами на основные соревнования FIFA и оценивался в $20 млрд. Инициатива Инфантино вызвала ожесточенное сопротивление в футбольном сообществе, включая угрозы бойкота со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), что в итоге привело к отказу от проекта.
Впоследствии, 5 августа 2026 года, Инфантино провел экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA в Марокко, где он заручился их поддержкой. Несмотря на это, Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) 3 августа 2026 года отозвала свою поддержку кандидатуры Инфантино на переизбрание, заявив, что он «утратил доверие» как руководитель мирового футбола.