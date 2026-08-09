FIFA заявила о кампании по дискредитации Джанни Инфантино

FIFA осудила «согласованные и продолжающиеся попытки отдельных лиц» подорвать доверие к организации и ее президенту Джанни Инфантино. Там заявили, что недавние публикации в СМИ содержат «необоснованные утверждения и заведомо ложные заявления» в адрес руководства, и пообещали «прямо и решительно» их оспаривать. О каких именно публикациях идет речь и кто ведет эту кампанию, в FIFA не уточнили.

В организации заявили, что не будут поддерживать или проводить выборы главы союза вопреки уставным требованиям и принципам демократии. «Президент FIFA был демократически избран ассоциациями-членами... и продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с их мандатом»,— заявили в федерации футбола.

Reuters связывает это заявление с планами господина Инфантино привлечь несколько миллиардов долларов за счет фактической передачи передачи коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Инициатива вызвала критику со стороны UEFA, национальных ассоциаций и высокопоставленных чиновников FIFA, привела к призывам к отставке президента. В Марокко на этой неделе из-за этого пришлось собирать экстренное заседание, где руководство FIFA подтвердило свою поддержку господину Инфантино.

AFP добавило, что Джанни Инфантино также на днях столкнулся с обвинениями в том, что он изменял своей жене с неназванной девушкой из числа сотрудников низшего звена UEFA. Как писала The Telegraph, во время их отношений ее повысили, оплатили обучение в бизнес-школе, но в итоге вынудили уволиться. UEFA якобы выплатила ей «шестизначную сумму» за расторжение контракта. Джанни Инфантино все обвинения отверг.

В марте 2027 года в Марокко должны состояться выборы президента FIFA. В мае Джанни Инфантино заявил, что будет баллотироваться на новый срок.

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