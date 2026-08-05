Инфантино созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сегодня проведет встречу с высшим руководством организации. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.
Фото: Dylan Martinez / Reuters / Dylan Martinez / File Photo / Reuters
Совещание пройдет в Марокко. Господин Инфантино решил провести встречу «на фоне критики в свой адрес и потери влияния в FIFA», пишет Sky News.
Ранее газета The Times сообщила, что крупнейшие континентальные структуры — Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться скорейшей отставки господина Инфантино. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Отмечается, что президент FIFA собирался возглавить эту организацию, а его базовая зарплата на посту составила бы $30 млн в год без учета бонусов. Из-за волны критики он отказался от этого проекта.
В марте 2027 года в Марокко должны состояться выборы президента FIFA. В мае Джанни Инфантино заявил, что будет баллотироваться на новый срок. После идеи о создании FFE письма в его поддержку отозвали английская, валлийская и сербская федерации.
В начале августа 2026 года Джанни Инфантино отказался от планов по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE) после широкой негативной реакции футбольного сообщества. Проект предполагал создание частной структуры для контроля над коммерческими правами на чемпионаты мира, которую предполагалось сформировать на деньги частных инвесторов, покупающих в ней доли.
Идея вызвала сопротивление со стороны региональных конфедераций, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC). UEFA пригрозил судебными исками и заявил о потере доверия к Инфантино, а премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал его уйти в отставку. Кроме того, старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку, назвав идею «сдачей в залог будущего футбола».
Проект FFE оценивался в 20 миллиардов долларов, а основным претендентом на инвестиции называли компанию Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Сам Инфантино, по данным New York Post, безуспешно пытался связаться с Дональдом Трампом и планировал переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, надеясь на поддержку администрации.