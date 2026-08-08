Любовница Джанни Инфантино получила от UEFA шестизначную сумму

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в прошлом десятилетии выплатил шестизначную сумму сотруднице, которая являлась любовницей Джанни Инфантино, ныне занимающего пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает газета The Telegraph.

Господин Инфантино работал в UEFA с 2000 по 2016 год. В 2016 году швейцарец был избран главой FIFA и сохраняет эту должность до сих пор. В последние недели он подвергается жесткой критике из-за череды скандалов, последний из которых развернулся вокруг попытки продать долю прав на чемпионаты мира частным инвесторам.

По данным The Telegraph, Джанни Инфантино состоял во внебрачных отношениях с неназванной девушкой из числа сотрудников низшего звена UEFA в бытность генеральным секретарем союза. Эту должность он занял в 2009 году. В 2001-м господин Инфантино женился на Лине Аль-Ашкар. Пара воспитывает четверых детей.

Источник сообщает, что во время отношений с предполагаемой любовницей Джанни Инфантино повысил ее в должности. Зарплата девушки после повышения составляла приблизительно €150 тыс. в год. Кроме того, организация оплатила ей обучение на степень магистра в бизнес-школе стоимостью около 45 тыс. фунтов в год.

Позже Мишель Платини, в то время президент UEFA, «упрекнул» господина Инфантино в том, что тот заводит внебрачные связи на службе. Он настоял, что кто-то один — либо Джанни Инфантино, либо его любовница — должен покинуть структуру. Вскоре «было решено», что девушка оставит работу в UEFA, и ей будет выплачена компенсация за расторжение контракта. Сумма выходного пособия не уточняется, однако подчеркивается, что это была «шестизначная сумма».

The Telegraph пишет, что в UEFA подтвердили подлинность операции и заявили, что были в курсе слухов о связях высокопоставленного функционера с сотрудницей. В союзе добавили, что с тех пор обновили правила и теперь они соответствуют высокому статусу организации. Представитель FIFA передал газете, что Джанни Инфантино «категорически отвергает эти обвинения», поскольку они «совершенно не соответствуют действительности».

Подробнее о футбольном кризисе и призывах к отстранению Джанни Инфантино от должности президента FIFA — в материале «Ъ» «От Рабата до рассвета».

Арнольд Кабанов