Суд в Махачкале арестовал пятерых подозреваемых в незаконном обороте оружия

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайства следствия и поместил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год пятеро участников группы по предварительному сговору приобрели у неустановленных лиц оружие, боеприпасы и взрывные устройства, которые хранили по местам жительства для совместной противоправной деятельности. Изъять предметы добровольно подозреваемые не стали, хотя имели такую возможность. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли их 5 августа.

Все пятеро подозреваемых заключены под стражу до 6 октября 2026 года. Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Константин Соловьев