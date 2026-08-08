В Севастополе продажи антидепрессантов выросли в 1,5 раза

В Севастополе в январе—июне 2026 года антидепрессантов в аптеках продали на 35,2 млн руб. Это на 49% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объем продаж вырос на 42% — до 46,4 тыс. упаковок. В среднем антидепрессанты за год подорожали на 5% — до 758 руб. за упаковку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем реализации анксиолитиков в аптеках Севастополя вырос в первом полугодии 2026 года на 21% в натуральном выражении и на 27% в денежном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продано 39,9 тыс. упаковок на 23,1 млн руб. Упаковка препарата подорожала на 5% — до 580 руб.

Спрос на снотворные и седативные средства, напротив, в Севастополе снизился на 3%. В аптеках города продали 200,1 тыс. упаковок на 32,5 млн руб. В деньгах объем реализации вырос на 15%. В среднем такие лекарства подрожали год к году на 18% — до 163 руб.

«Это говорит о том, что люди стали чаще обращаться к врачам за реальной помощью, а не пытаться заглушить тревогу временными средствами. Хронический стресс, информационная перегрузка и нестабильность — главные причины роста тревожных и депрессивных состояний. Важно понимать: антидепрессанты — не единственный способ справиться с тревогой. Сон, регулярная физическая активность, прогулки и живое общение остаются базой психического здоровья. Если чувствуете, что сами не справляетесь, не откладывайте визит к психотерапевту. Чем раньше начать работу с причиной, тем меньше вероятность, что состояние перейдет в хроническую форму»,— прокомментировал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин.

Ученый, юрист в сфере здравоохранения Анна Краевская такую динамику также считает индикатором обращаемости за помощью. Рост продаж антидепрессантов и анксиолитиков, по мнению эксперта, может говорить о том, что люди стали чаще доходить до врача и получать рецептурное лечение, а не пытаться «перетерпеть» состояние самостоятельно.

«Снижение спроса на седативные и снотворные, вероятно, связано с более точной терапией: врач лечит причину тревоги или депрессии, а не только симптом в виде бессонницы. Для психической гигиены сейчас важны раннее обращение к специалисту, отказ от самолечения, соблюдение назначенной схемы и право пациента задавать врачу вопросы: зачем назначен препарат, какие есть риски, альтернативы и сроки контроля»,— подчеркнула Анна Краевская.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Севастополе военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы 8 августа отразили две атаки украинских дронов. Они уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Маргарита Синкевич