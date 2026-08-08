В Прохладном КБР реконструируют городской водовод длиной 4 км

В Прохладном Кабардино-Балкарии начались работы по реконструкции городского водовода протяженностью более 4 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На первом этапе специалисты заменят изношенные участки основного водовода, обеспечивающего водоснабжение северной части города. Планируется, что обновление сети повысит надежность коммунальной инфраструктуры, а также улучшит качество и стабильность подачи воды горожанам.

По завершении работ обновленная система станет основой для дальнейшего развития городской инфраструктуры и обеспечит устойчивое водоснабжение северной части Прохладного в долгосрочной перспективе.

Константин Соловьев