В Прохладном КБР реконструируют городской водовод длиной 4 км
В Прохладном Кабардино-Балкарии начались работы по реконструкции городского водовода протяженностью более 4 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
На первом этапе специалисты заменят изношенные участки основного водовода, обеспечивающего водоснабжение северной части города. Планируется, что обновление сети повысит надежность коммунальной инфраструктуры, а также улучшит качество и стабильность подачи воды горожанам.
По завершении работ обновленная система станет основой для дальнейшего развития городской инфраструктуры и обеспечит устойчивое водоснабжение северной части Прохладного в долгосрочной перспективе.