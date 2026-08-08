В Ростове на субботнике убрали 150 деревьев и 370 тонн мусора после урагана

Во всех районах Ростова-на-Дону состоялся общегородской субботник, приуроченный к ликвидации последствий урагана, прошедшего 25 июля. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Местные жители наводили порядок в парках и на других городских территориях. Сотрудники городской администрации, регионального правительства и законодательного собрания работали в парке Островского.

В ходе уборки убрали более 150 рухнувших деревьев, вывезли около 370 т порубочных остатков, очищены значительные территории города. В субботнике приняли участие почти 100 организаций и около тысячи человек, было задействовано 72 единицы техники.

Константин Соловьев