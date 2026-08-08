Двое детей, пострадавших от дрона ВСУ в Архипо-Осиповке, доставлены в Москву

Двух раненых детей, пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Архипо-Осиповке, направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В РДКБ доставили девочек 11 и 16 лет с минно-взрывными травмами. Замглавврача РДКБ по хирургической работе Антон Нарбутов уточнил, что детям диагностировали осколочные ранения туловища, конечностей и шеи. Пациентки госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние их тяжелое, но стабильное. В дороге девочек сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф.

«Они находятся на самостоятельном дыхании под наблюдением мультидисциплинарной команды. Проведено комплексное обследование, включая компьютерную томографию и консультации профильных специалистов»,— рассказал врач. Пациенток планируют в скором времени перевести в хирургические отделения для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 3 августа, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку (Геленджик) погибли люди. В поселке развернули оперативный штаб, к оказанию помощи привлекли специализированную бригаду медицины катастроф, дополнительные бригады скорой помощи и психологов. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорил о госпитализации 21 пострадавшего, еще 37 пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае — двое детей из города Шахты.

Маргарита Синкевич