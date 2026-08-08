Силовики проводят миграционный рейд на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

В Первомайском районе Ростова-на-Дону проводят рейд по проверке миграционного режима на рынке «Темерник». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В операции задействованы подразделения миграционного контроля, наряды ГАИ, полицейские кинологи, оперативные службы и силовые спецподразделения.

«Особое внимание — законности пребывания иностранных граждан и пресечению нелегальной миграции», — отмечается в сообщении.

Подробности уточняются.

Константин Соловьев