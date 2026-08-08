В Ростове-на-Дону фиксируют массовые отключения электроэнергии в жилых кварталах

В Ростове-на-Дону за последние два дня зафиксировали девять технологических нарушений в электросетях, затронувших жителей разных районов города. Сообщения публикует пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сегодня в 11:04 произошла авария, вызвавшая частичное отключение потребителей на Таганрогской улице. Ночью — в 03:15 — нарушение в сети привело к частичному отключению потребителей в границах проспекта Королева, улицы Добровольского, проспекта Космонавтов и бульвара Комарова.

В 01:18 авария обесточила часть потребителей в границах переулка Газетного, улиц Пушкинской, Большой Садовой, Станиславского, проспекта Ворошиловского, проезда Исполкомовского и переулка Семашко.

В 01:15 нарушение в сети затронуло потребителей в границах улиц Согласия, Большой Садовой, Сиверса, переулков Братского, Халтуринского и Доломановского.

Накануне, 7 августа, аварии на сетях приводили к частичным отключениям потребителей в садовых товариществах «Донстрой», «Бытовик», «Рыбник», «Садовод-Любитель» и «Кумжинское», в границах проспектов Шолохова и Мира, улиц 1-й Плановой, Коммунальной, Веры Пановой и Пионерской, проспекта Королева, улиц Добровольского, Стартовой, Вавилова, бульвара Комарова и СТ «Импульс», в границах проспектов Кировского и Ворошиловского, улиц Пушкинской, Суворова, Красноармейской, Шаумяна, Чехова и Соколова, переулка Ашхабадского, улиц Горской, Подъездной, Немировича-Данченко, Ларина и Шеболдаева.

Кроме того, нарушения в сети затронуло потребителей в границах улиц Мичуринской, Лесопарковой, Авиационной, Чукотской, Мечетинской, Благодатной, Смоленской, Петрозаводской и Развилистой.

Константин Соловьев