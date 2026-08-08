Верховный суд Дагестана вернул республике участок в 5,8 га в Махачкале

В Дагестане земельный участок площадью 5,8 га в районе ипподрома в Махачкале в границах территории КРТ «Лазурный берег» вернули в собственность государства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Верховный суд Дагестана поддержал позицию министерства и отменил решение Ленинского районного суда, которым право собственности на земельный участок государства было признано отсутствующим, а спор разрешен в пользу физического лица.

При рассмотрении апелляции инстанция приняла во внимание, что полномочия по распоряжению участком переданы республике и реализуются минимуществом.

Участок включен в границы территории КРТ «Лазурный берег» и имеет ключевое значение для реализации проекта по созданию современного прибрежного кластера, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев