В Неклиновском районе задержали подозреваемого в незаконном обналичивании средств

В Неклиновском районе задержали подозреваемого в организации незаконных банковских операций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с использованием электронного средства платежа). По данным следствия, под руководством задержанного сообщник с сентября 2025 года по июнь 2026 года обналичивал деньги через банкоматы на территории района, используя карты третьего лица. Общая сумма незаконно обналиченных средств превысила 200 тыс. руб. Деньги поступали на счет злоумышленника от потерпевших граждан из других регионов России.

В доме фигуранта изъяли семь мобильных телефонов, 13 банковских карт и планшет. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

Константин Соловьев