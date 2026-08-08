В Геленджике из-за угрозы атаки БПЛА закрыли пляжи

В Геленджике 8 августа временно закрыли пляжи, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Он уточнил, что территории для отдыха у моря недоступны в Кабардинском и Дивноморском сельских округах. Меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих и жителей курорта в условиях возможной атаки украинских дронов.

Режим беспилотной опасности действует 8 августа в Краснодарском крае. В Краснодаре атаку ВСУ сегодня отражали уже несколько раз. Число пострадавших в результате атаки на Ильский НПЗ выросло до шести. Сирены звучали в Новороссийске и Сочи. Более 10 украинских дронов сбили в Севастополе.

Маргарита Синкевич