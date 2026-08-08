Грант РНФ поддержит производство растительного кефира на Ставрополье

Ставропольский ученый Андрей Нагдалян победил в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса» и получил мегагрант Российского научного фонда (РНФ). Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Награду ученому вручила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Грант присужден в составе коллектива мирового уровня с участием ведущего специалиста из Ирана.

Средства направят на разработку и внедрение технологии обогащения и ферментирования альтернативных напитков на основе растительного молока. Итогом станет выпуск растительной кисломолочной продукции, обогащенной полезными микроэлементами и антиоксидантами. Проект рассчитан на пять лет.

Разработки планируют апробировать на одном из ставропольских предприятий с перспективой дальнейшего внедрения в пищевой отрасли России.

Константин Соловьев