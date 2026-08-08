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Число пострадавших в результате атаки на Ильский НПЗ выросло до шести

По предварительной информации, в результате нападения ВСУ на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) пострадало шесть человек. Им помогают медики. Об этом глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев сообщил в своем канале в MAX.

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Пожар, возникший из-за падения обломков украинских дронов 8 августа, потушили. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате атаки ВСУ на НПЗ.

Маргарита Синкевич

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