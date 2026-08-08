В Краснодаре звучит сирена

В Краснодаре военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Звучит сирена. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он просит жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и укрыться в безопасном месте. В случае нахождения дома нужно укрыться в помещении без окон. «Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке»,— говорится в сообщении. В случае нахождения на улице нужно спуститься в цокольный этаж ближайшего дома.

Ранее сирены звучали в Новороссийске и Сочи. В Севастополе снова отражают атаку украинских БПЛА.

Маргарита Синкевич