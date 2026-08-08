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В Севастополе снова отражают атаку украинских БПЛА

В Севастополе снова работают ПВО и мобильные огневые группы. Военные отражают очередную атаку ВСУ. Два украинских дрона сбили над морем в районе Северной стороны, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем канале в MAX. Он уточнил, что военные уничтожают БПЛА в том числе из стрелкового оружия и просит жителей и гостей города покинуть открытые пространства.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что утром 8 августа в Севастополе уничтожили 12 украинских дронов в районе Северной стороны, Балаклавском и Гагаринском районах.

Маргарита Синкевич

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