В Таганроге на остановках транспорта запустили трансляцию адресов укрытий
В Таганроге на 79 остановках общественного транспорта с электронными табло запустили трансляцию адресов ближайших укрытий. Об этом сообщил замглавы города Егор Долматов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Однако, как отмечается, из-за возможного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) часть табло может временно терять связь с сервером и отключаться. По мере восстановления соединения экраны возобновят работу, и сведения об укрытиях снова появятся на дисплеях.
Сейчас прорабатывается подключение табло к беспроводному интернету для бесперебойной работы оборудования.