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В Таганроге на остановках транспорта запустили трансляцию адресов укрытий

В Таганроге на 79 остановках общественного транспорта с электронными табло запустили трансляцию адресов ближайших укрытий. Об этом сообщил замглавы города Егор Долматов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Однако, как отмечается, из-за возможного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) часть табло может временно терять связь с сервером и отключаться. По мере восстановления соединения экраны возобновят работу, и сведения об укрытиях снова появятся на дисплеях.

Сейчас прорабатывается подключение табло к беспроводному интернету для бесперебойной работы оборудования.

Константин Соловьев

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