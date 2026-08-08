В Севастополе топливо в свободной продаже на 13 заправках

В Севастополе на 13 заправках «Атан» можно свободно приобрести топливо, но объем его ограничен. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заправки расположены по адресам: Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, ДТ), Фиолентовское шоссе, 4а (АИ-95 Ultra, ДТ), ул. Руднева, 44 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), Камышовое шоссе, 12б (ДТ Ultra, ДТ), ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, ДТ), ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra, АИ-100), Камышовое шоссе, 7в (ДТ Ultra, ДТ, АИ-100), Камышовое шоссе, 73 (ДТ, АИ-100), Столетовский проспект, 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, АИ-100), ул. Вакуленчука, 35б/2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra, ДТ, АИ-100), Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (ДТ Ultra, ДТ, АИ-100), Камышовое шоссе, 32 (ДТ Ultra, ДТ), Балаклава, ул. Новикова, 51б (ДТ Ultra, ДТ, АИ-100).

Михаил Развожаев уточнил, что в один автомобиль можно заправить не больше 20 литров. Заправка в канистры запрещена.

Маргарита Синкевич