Суд не вернул список «Яблока» на выборы в Заксобрание Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд 7 августа оставил без удовлетворения иск городского отделения партии «Яблоко» о регистрации списка кандидатов объединения на выборах в Законодательное собрание, сообщили «Ъ Северо-Запад» представители истца. Партия намерена обжаловать решение суда и добиваться допуска к выборам.

Ранее городская избирательная комиссия отказалась допускать список «яблочников» до парламентских выборов из-за отсутствия в пакете документов первого финансового отчета. Претензии комиссии связаны с подписью на документе. В ГИК заявили, что финотчет подписало лицо без соответствующих полномочий. Партия пыталась обжаловать отказ в Центризбиркоме, но в ЦИК позицию «яблочников» не поддержали.

На сентябрьских выборах в Заксобрание Петербурга партия «Яблоко» выступит в одномандатных округах. По состоянию на 7 августа в ГАС «Выборы» есть данные об 11 зарегистрированных кандидатах от объединения. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

Константин Леньков