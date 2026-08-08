Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону за сутки потушили 16 пожаров и 30 возгораний сухой растительности

В Ростовской области за прошедшие сутки, 8 августа, ликвидировали 16 техногенных пожаров и 30 загораний сухой растительности и камыша. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, спасатели ликвидировали последствия семи дорожно-транспортных происшествий — в результате вмешательства пожарных удалось спасти одного человека. На водных объектах зафиксировано одно происшествие, жертвой которого стал один человек.

В ликвидации происшествий задействовали 448 сотрудников ведомства и 112 единиц техники.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд