Двое молодых людей погибли в ДТП ночью на Ставрополье

В Ставропольском крае два человека погибли в результате ДТП в Шпаковском округе, еще двух госпитализировали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Авария произошла около 01:50 на федеральной автодороге «Подъезд к городу Ставрополю». По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. Следовавший за ним ВАЗ под управлением 19-летнего местного жителя столкнулся с автомобилем, после чего тот продолжил движение и наехал на тросовое ограждение.

Водитель ВАЗ-2112 и его 18-летняя пассажирка скончались от полученных травм до прибытия скорой помощи. Двое других пассажиров с травмами доставили в медицинское учреждение Ставрополя.

Сотрудники ГАИ установили, что 22-летний водитель ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Был ли он трезв в момент аварии, покажет экспертиза.

Константин Соловьев