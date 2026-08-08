В Севастополе отражают атаку ВСУ
В Севастополе работает ПВО и мобильные огневые группы, идет отражение атаки ВСУ. Об этом сообщает глава города Михаил Развожаев в MAX.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Он просит жителей и гостей города покинуть открытые пространства. «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— написал Михаил Развозжаев.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», обломки украинского БПЛА упали территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском район Краснодарского края.