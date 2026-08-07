Прокурор Ставрополья потребовал ускорить ремонт теплосетей Кисловодска

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин во время рабочей поездки в Кисловодск провел оперативное совещание по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Поводом стали сохраняющиеся проблемы в системе теплоснабжения курорта, которые уже несколько лет остаются предметом прокурорского надзора. В совещании участвовал генеральный директор ООО «Теплоэнерго Кисловодск». Руководитель краевой прокуратуры потребовал оценить готовность коммунальной инфраструктуры, проверить полноту ремонтной кампании и ускорить замену наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также подготовку оборудования городских котельных. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Вопрос надежности теплоснабжения Кисловодска остается одним из самых острых в коммунальном хозяйстве региона. Еще в 2025 году прокуратура через суд добилась возложения на министерство ЖКХ Ставропольского края и ООО «Теплоэнерго Кисловодск» обязанности провести масштабный ремонт теплового хозяйства. Как следует из материалов судебного разбирательства, в эксплуатации предприятия находятся 19 котельных, уровень износа которых достигает 88%. Общая протяженность двухтрубных тепловых сетей составляет 111,55 км, из них 109,04 км, или около 97%, признаны технически изношенными. Большинство трубопроводов эксплуатируются от 23 до 52 лет, а основной причиной аварий суд назвал коррозионный износ и частые остановки котельного оборудования. Решением суда ответчики обязаны завершить ремонт котлов и заменить аварийные участки сетей до 15 сентября 2026 года.

Проблемы системы особенно проявились в минувшем отопительном сезоне. С декабря 2025 года по апрель 2026 года неоднократные остановки котельных приводили к снижению температуры теплоносителя и нарушениям теплоснабжения. По данным прокуратуры, нарушения затронули более 6 тыс. абонентов. После проверки надзорное ведомство внесло представление руководству ООО «Теплоэнерго Кисловодск», а ресурсоснабжающая организация выполнила перерасчет платы за отопление и горячее водоснабжение более чем на 6,8 млн руб.

Весной ситуация вновь обострилась. В апреле из-за аварии на коммунальных сетях без полноценного теплоснабжения остались свыше 100 многоквартирных домов, после чего прокуратура взяла под контроль ликвидацию последствий аварии.

Во время нынешнего визита в Кисловодск Юрий Немкин также провел личный прием жителей. Большинство обращений касалось нарушений прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, прежде всего качества коммунальных услуг и подготовки инженерной инфраструктуры к зиме. По всем обращениям организованы прокурорские проверки, их результаты прокурор края поставил на личный контроль.

По данным открытой финансовой отчетности, ООО «Теплоэнерго Кисловодск» работает с 2016 года и специализируется на производстве и поставке тепловой энергии. По итогам 2025 года выручка предприятия составила около 937,7 млн руб., при этом компания получила убыток в размере почти 200 млн руб., что, по оценке прокуратуры и суда, также осложняет проведение необходимой модернизации коммунальной инфраструктуры.

Станислав Маслаков