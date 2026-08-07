Почти 3 млрд рублей выплатили пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

Власти Дагестана подвели промежуточные итоги ликвидации последствий весеннего половодья. Общий объём финансовой помощи гражданам превысил 2,9 млрд руб., а число получателей перевалило за 80 тыс. человек. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Стихийное бедствие разразилось весной 2026 года: интенсивные ливневые осадки в отдельных районах Дагестана и Чечни спровоцировали масштабные подтопления. Удар стихии пришёлся по жилому фонду, придомовым территориям, учреждениям образования и медицины, а также объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры. В апреле в республике был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. По сведениям, актуальным на начало мая, повреждения зафиксированы более чем в 10 тысячах домов, из которых около 1,6 тыс. нуждались в капитальном ремонте.

Прием обращений за социальными выплатами в счет возмещения ущерба от утраченного или поврежденного жилья продолжается. На сегодняшний день обработано свыше 2,5 тыс. заявлений.

Восстановительные работы ведутся в сфере образования: за счет республиканского бюджета уже приведены в порядок 58 учебных заведений, ещё несколько десятков объектов находятся в стадии ремонта со степенью готовности 57%. Параллельно реализуется программа строительства новых модульных школ — возведение объектов идёт в соответствии с утвержденным графиком.

Согласно ранее опубликованным данным, по состоянию на 24 июля выплаты были перечислены 76 тысячам пострадавших жителей на общую сумму 2,8 млрд руб. Таким образом, за последующий период число получателей помощи выросло примерно на 4 тыс. человек, а совокупный объем компенсаций увеличился ещё на 100 млн руб.

Станислав Маслаков