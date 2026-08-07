Фиктивная прописка 21 мигранта обошлась ставропольской агрофирме в 1,95 млн рублей

Должностные лица ставропольской агрофирмы привлечены к административной ответственности повторно: новые штрафы за незаконное использование труда иностранных граждан составили 1,2 млн руб. — в дополнение к ранее назначенным 750 тыс. руб., а все 21 иностранный работник предприятия уже покинул Россию после аннулирования разрешительных документов. Суммарные финансовые санкции против руководства агропредприятия Ставропольского края достигли 1,95 млн руб. по итогам проверок, которые миграционное подразделение краевого ГУ МВД провело ещё в июне 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первоначальные нарушения были выявлены в ходе плановых профилактических рейдов летом текущего года. Тогда сотрудники управления по вопросам миграции установили, что 21 иностранный работник агрофирмы числился на миграционном учёте по одному адресу — в пределах единственной квартиры. Подобная практика фиктивной регистрации квалифицируется как грубое нарушение российского законодательства. По итогам июньских проверок предприятие получило штраф в размере 750 тыс. руб.

Проверочные мероприятия были продолжены, что повлекло за собой новый раунд административных взысканий. Должностным лицам организации дополнительно предъявлены санкции на 1,2 млн руб. за привлечение иностранцев к трудовой деятельности с нарушением установленных норм.

Параллельно с начислением штрафов полиция аннулировала все разрешительные документы иностранных граждан — как на проживание, так и на осуществление трудовой деятельности в России. В результате все 21 человек покинули территорию страны.

В краевом ГУ МВД подчеркнули, что противодействие незаконной миграции носит системный характер и работа в этом направлении на территории Ставрополья будет продолжена.

Станислав Маслаков