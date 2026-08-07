ТАНТК им. Г. Н. Бериева взыскивает с подрядчика 99 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 24 августа 2026 года заседание по рассмотрению ходатайства о продлении судебной экспертизы до 15 сентября по делу о взыскании 99,6 млн руб. между ТААНТ им. Бериева и компанией «Спецмонтажинжинирингтехнолоджи». Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 24 августа 2026 года заседание по ходатайству экспертной организации о продлении срока судебной экспертизы до 15 сентября 2026 года.

Спор возник между ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» и ООО «Спецмонтажинжинирингтехнолоджи» (Башкортостан). ТАНТК требует взыскать с подрядчика 99,6 млн руб., тогда как сам подрядчик оспаривает решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24 июля 2023 года № 306ФЦП-23, принятое 9 сентября 2024 года.

В марте 2025 года два связанных дела объединили в одно производство. В апреле 2025 года к участию в деле привлекли Прокуратуру Ростовской области, а Министерство промышленности и торговли РФ вступило в процесс в качестве третьего лица.

В октябре 2025 года суд по ходатайству подрядчика назначил судебную экспертизу, поручив её специалистам ООО «СЧУ РЦСЭ». Перед экспертами поставлен вопрос об определении стоимости фактически выполненных работ, использованных и неизрасходованных строительных материалов, а также завезённых на территорию ТААНТ инструментов и оборудования по контракту № 306ФЦП-23.

Первоначально экспертизу планировалось завершить до 19 декабря 2025 года. В январе 2026 года суд удовлетворил ходатайство экспертной организации об увеличении стоимости экспертизы до 448 239 руб. Впоследствии срок её проведения последовательно продлевался: сначала до 5 марта, затем до 25 мая и до 20 июля 2026 года. 22 июля 2026 года СЧУ РЦСЭ обратилось с очередным ходатайством о продлении срока — до 15 сентября 2026 года.

Тат Гаспарян