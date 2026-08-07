Донские производители представят продукцию на «Вкусах России» в Москве

Донские производители продукции примут участие в фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Организаторами выставки выступают Министерство сельского хозяйства России и правительство Москвы. Фестиваль объединит более 75 регионов и свыше 5 тыс. гастрономических брендов и продуктов.

В фирменном домике Ростовской области представят казачьи соленья, донской салат, халву, лечо и другую продукцию. Посетителям также расскажут историю создания продуктов от сыроваров, пасечников, рыбаков и ремесленников, которые сохраняют локальные гастрономические традиции.

Кроме того, на ВДНХ появится эногастрономический фестиваль «Виноград», где будут представлены виноделы Дона.

Константин Соловьев