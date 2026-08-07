Донские производители представят продукцию на «Вкусах России» в Москве
Донские производители продукции примут участие в фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Организаторами выставки выступают Министерство сельского хозяйства России и правительство Москвы. Фестиваль объединит более 75 регионов и свыше 5 тыс. гастрономических брендов и продуктов.
В фирменном домике Ростовской области представят казачьи соленья, донской салат, халву, лечо и другую продукцию. Посетителям также расскажут историю создания продуктов от сыроваров, пасечников, рыбаков и ремесленников, которые сохраняют локальные гастрономические традиции.
Кроме того, на ВДНХ появится эногастрономический фестиваль «Виноград», где будут представлены виноделы Дона.