В Таганроге провели рейд по точкам незаконной торговли на Центральном рынке

В Таганроге состоялся межведомственный рейд в районе Центрального рынка — одной из главных точек несанкционированной торговли в городе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Светланы Камбуловой Фото: соцсети Светланы Камбуловой

По данным властей, на рынке незаконно продают продукты питания, промышленные товары и табачные изделия. В мероприятии участвовали сотрудники полиции, федеральной службы судебных приставов, административной инспекции и Росгвардии. По итогам рейда из оборота изъяли контрафактную табачную продукцию. Материалы направлены в Роспотребнадзор для принятия мер по статье 15.12 КоАП РФ (нарушение при маркировке товаров).

Всего правоохранители составили 13 протоколов: четыре — за торговлю в неустановленных местах, шесть — за незаконную предпринимательскую деятельность, еще три — за нарушение правил благоустройства города.

Кроме того, судебные приставы проверили торговцев на наличие неоплаченных штрафов, задолженностей и документов на транспортные средства. Один автомобиль из-за имеющейся задолженности отправили на специализированную стоянку. Сотрудники МКУ «Благоустройство» очистили территорию от стихийных свалок, оставленных незаконными торговцами, отметили в городской администрации.

Константин Соловьев