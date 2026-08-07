Ликвидацию последствий ЧС в Керченском проливе продолжают 759 человек и 187 единиц техники

Вице-премьер Александр Козлов провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе. Участники совещания подвели промежуточные итоги работ по очистке побережья и акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным комиссии, с начала ликвидационных мероприятий очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторную обработку отдельных участков. Общий объем собранного загрязненного песка и грунта превысил 185,3 тыс. т.

В прибрежной зоне продолжаются водолазные работы по очистке морского дна. Всего выполнено 22,75 тыс. погружений, в ходе которых собрано 22,45 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

Мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается в постоянном режиме. По информации комиссии, за последнее время новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

Также завершены работы по восстановлению пляжных территорий, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 105 пляжей Анапы, еще четыре пляжные территории проходят экспертизу.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 759 человек и 187 единиц техники.

Вячеслав Рыжков