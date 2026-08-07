Дроны доставили на склад

Атака дронов на склад Wildberries в Екатеринбурге произошла утром 7 августа. По данным свердловских властей, над территорией региона были уничтожены восемь беспилотников, три БПЛА упали на крышу логистического центра. Со склада эвакуировали 800 человек. По данным маркетплейса, большинство товаров на складе не пострадало. Две недели назад уже была предпринята попытка атаковать логистический комплекс, но тогда это удалось предотвратить — обломки БПЛА упали на стоянку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 7:51 утра 7 августа губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В 9:37 пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ сообщила, что на логистический объект компании в Екатеринбурге совершена атака, возникло возгорание и на месте работают пожарные расчеты. Людей со склада заранее эвакуировали.

«Вражеские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал,— сообщил уральский полпред Артем Жога. — Преступный киевский режим не оставляет попыток нанести вред нашим регионам и посеять панику».

В 9:58 режим угрозы БПЛА в регионе уже был отменен. Как сообщил господин Паслер, силами министерства обороны РФ, средствами авиации и ПВО, мобильными огневыми группами уничтожили восемь беспилотников. Три дрона упали на крышу логистического центра. Никто не из людей не пострадал. По данным компании, не пострадало и большинство товаров на складе. Пожар удалось локализовать примерно в течение часа. «Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы»,— сообщали в пресс-службе маркетпейса.

По данным «Ъ», ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. RWB начала выплачивать компенсации селлерам, а после пятничной атаки по объекты в Екатеринбурге в пресс-службе RWB сообщили, что в рамках мер поддержки продавцов и владельцев ПВЗ Wildberries запустит программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров.

Ранее, 25 июля, уже удалось отразить атаку на логистический объект в Екатеринбурге. Как сообщал Денис Паслер, в конце июля в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга. И в этом случае обошлось без пострадавших.

Впервые Екатеринбург подвергся атаке беспилотника в апреле. Тогда БПЛА врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Пострадала обшивка здания и 44 квартиры, несколько человек отравились угарным газом.

В середине марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Екатеринбург недвусмысленно заявил, что еще недавно Урал был недосягаем «для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы».

Режимы беспилотной и ракетной опасности в последнее время стали вводить на территории Урала действительно довольно часто, но фактически Екатеринбург принял удар во второй раз. В начале лета екатеринбургские депутаты обсуждали, что на многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге необходимо разместить громкоговорители и указатели до ближайших убежищ при атаке беспилотников.

Алексей Буров