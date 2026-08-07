Wildberries запустит программу партнерских хабов для хранения товаров

Группа RWB объявила о планах разрешить открывать партнерские хабы для хранения товаров. Меру реализуют для поддержки продавцов и владельцев ПВЗ Wildberries, заявили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Программу внедрят в тестовом режиме, дополнительно к существующей модели отгрузки товаров на склады WB, указывается в публикации. Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров.

«Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — заявила глава RWB Татьяна Ким.

ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. Как писал «Ъ», RWB из-за атак БПЛА на склады в России начал искать вакантные складские помещения в Казахстане. Компания также с опережением графика строит логистический комплекс в Белоруссии.