Донской регион представит два проекта по финграмотности на федеральном конкурсе

Ростовская область представит два проекта в конкурсе региональных практик по финансовой грамотности и культуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В конкурсе участвуют все субъекты РФ. Первый проект — «Путь к уверенности» — разработан муниципальным бюджетным учреждением Каменского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Решение создано для пенсионеров и инвалидов муниципалитета. Его цель — помочь старшему поколению разобраться в цифровых и финансовых вопросах: понять принципы работы интернета, научиться защищаться от мошенников и пользоваться банковскими продуктами и современными сервисами.

Второй проект — «Добрые финансы» — создан региональным центром финансовой грамотности «Финикум» РГЭУ (РИНХ). Он направлен на повышение финансовой грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) через доступные и адаптированные форматы обучения. Отмечается, что в рамках проекта на систематической основе проводятся мастер-классы и семинары-тренинги. Для людей с нарушениями зрения записан аудиосборник сказок по финансовой грамотности, а для лиц с ОВЗ с ментальными нарушениями издан адаптированный иллюстрированный сборник сказок.

Проголосовать за донские проекты можно до 1 октября 2026 года.

Константин Соловьев