В Ростове могут построить конгрессно-выставочный комплекс у Первомайского парка

В Ростове-на-Дону инвестор, занимающийся благоустройством Первомайского парка в центре города, намерен возвести рядом с этой территорией конгрессно-выставочный комплекс. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на первого замминистра строительства региона Сергея Вифлянцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации издания, речь идет о пятиэтажном здании с подземной парковкой по адресу Большая Садовая, 133. Объем инвестиций в проект пока не раскрывается.

Девелопер планирует построить комплекс на участке, находящемся в его собственности. Проект одобрен на градостроительном совете в июле; обязательным условием стало благоустройство парка на участке от проспекта Театрального до переулка Нахичеванского.

«Застройщиком уточнено, что при размещении здания снос существующих зеленых насаждений не потребуется», — отметил господин Вифлянцев, добавив, что благоустройство будет вестись с учетом стилистического единства проектируемого здания и территорий общего пользования.

Константин Соловьев