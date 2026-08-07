К 1 сентября в Краснодаре планируют открыть пять новых школ на 1550 мест каждая

Власти Краснодара рассчитывают ввести в эксплуатацию пять крупных школьных объектов к началу нового учебного года. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов по итогам расширенного совещания с застройщиками и подрядными организациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, школы на улицах Обрывной и Малигонова уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Еще три образовательных учреждения — на улицах Пономаренко, Летчика Позднякова и Новороссийской — находятся на завершающем этапе строительства.

Одновременно город продолжает расширять мощности действующих школ. В учебном блоке на 300 мест для школы №93, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», завершается монтаж внутриплощадочных инженерных сетей, после чего подрядчик приступит к благоустройству территории. Тепловой контур здания практически закрыт.

В сфере дошкольного строительства также сохраняются высокие темпы работ. Детские сады на улицах Обрывной и Школьной, а также в районе Западного обхода полностью построены. Два объекта на улице Пешкова находятся в высокой степени готовности, а строительство детского сада на улице 40-летия Победы завершено на 99%, подрядчик устраняет выявленные замечания.

На объекте на улице Калинина продолжаются работы по благоустройству территории, укладке асфальта и внутренней отделке помещений. По словам мэра, строительство отстает от графика, однако застройщик заверил, что детский сад будет готов осенью.

В детском саду, расположенном в жилом комплексе на улице Воронежской, завершение работ запланировано до конца года. На улице Народной подрядчик строит сразу два дошкольных учреждения: готовность одного превышает 80%, второго — более 40%. В Новознаменском продолжается строительство детского сада на 200 мест, где выполнено около половины работ, завершается устройство теплового контура, кровли и наружных инженерных сетей, а также начинается внутренняя отделка.

Вячеслав Рыжков