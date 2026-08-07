Банк инициировал банкротство ростовской компании «Герфолд» на 34,2 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Герфолд» из Семикаракорска по заявлению банка, требования которого составляют более 34 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Поводом для обращения в суд стала задолженность в размере 34,2 млн руб., образовавшаяся в связи с неисполнением обязательств по договорам поручительства. ООО «Герфолд» выступало поручителем по трём кредитным договорам, заключённым между банком и ООО «ЕВРОТРАНС-МС».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Герфолд» зарегистрировано в 2004 году в Семикаракорске Ростовской области. Основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования. Учредитель — Никита Шапранов. Уставный капитал — 4,1 млн руб. За 2025 год убыток компании составляет — 28 тыс. руб., выручка за 2025 год — 2,5 млн руб.

По договору от 31 мая 2024 года заёмщику был предоставлен кредит в размере 5 млн руб. сроком 36 месяцев под 26,5% годовых. По договору от 28 июня 2024 года выдан кредит на 5 млн руб. сроком 36 месяцев под 26,81% годовых. По договору от 23 июля 2024 года — кредит на 20 млн руб. сроком 60 месяцев под 24,32% годовых. Помимо ООО «Герфолд», поручителем по всем трём договорам выступал Шапранов Никита Владимирович.

Совокупная задолженность составила 34,26 млн руб., в том числе: основной долг — 27,3 млн руб., проценты — 6,5 млн руб., неустойка — 379,9 тыс. руб. Указанная сумма включена в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Временным управляющим ООО «Герфолд» утверждён Савченко Валентин Александрович из числа членов НП ЦФОП АПК, кандидатура которого была представлена Ассоциацией МСОПАУ. Рассмотрение отчёта временного управляющего по итогам процедуры наблюдения назначено на 20 января 2027 года.

Тат Гаспарян