На Дону двух женщин осудят по подозрению в фальсификации доказательств

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух женщин, обвиняемых в фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) по гражданскому делу. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году обвиняемые по предварительному сговору изготовили подложные документы с ложными сведениями и предъявили их в суд в рамках гражданского дела о признании права собственности на объект недвижимости. На основании этих материалов суд удовлетворил исковые требования.

Константин Соловьев