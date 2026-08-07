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В Ростове студентов-иностранцев подозревают в подделке документов и даче взятки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении двух граждан иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители утвердили обвинительное заключение по ч. 3 ст. 327 и п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ — приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, а также дача взятки должностному лицу. По версии следствия, в начале июня 2026 года один из обвиняемых в интернете купил поддельное водительское удостоверение и впоследствии предъявил его полицейским.

После этого фигурант вместе со знакомым передал должностному лицу органа внутренних дел 50 тыс. руб., чтобы избежать уголовной ответственности, но сотрудник от денег отказался.

Константин Соловьев

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