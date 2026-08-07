Эксперт: цена квадратного метра в Краснодаре вырастет на 5–7%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Краснодара в годовом выражении может вырасти на 5–7%. Такой прогноз дал основатель группы компаний «Арт Групп» Артур Мартиросян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, спрос на рынке будет смещаться в сторону ликвидных объектов с готовой инфраструктурой, наиболее востребованными станут малогабаритные квартиры в рамках комплексного освоения территорий. Эксперт также отметил усиление позиций сегментов комфорт и премиум.

Краснодарский край в 2026 году занял четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ, поднявшись с седьмой строчки. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по объему прямых инвестиций и занимает третье место по объемам жилищного строительства. Как отметил господин Мартиросян, драйвером спроса на жилье остается миграционный прирост: население края на начало 2025 года достигло 5,84 млн человек.

Согласно данным аналитиков «Яндекса», в июне 2026 года медианная стоимость квадратного метра в строящихся объектах Краснодара составила 180 тыс. руб., при этом предложение сократилось на 3,4%. Медианная цена квартиры снизилась на 2,5%, до 7,9 млн руб. Эксперт отмечает, что дисконты на отдельные пулы квартир при оплате наличными достигают 25%, но это временное решение застройщиков. 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Рыночные ипотечные ставки уменьшились с 24,5% год назад до 18,7%.

«Ипотечные ставки постепенно опустятся к комфортным значениям, отложенный спрос вернется на рынок, и скидки исчезнут первыми. Окно возможностей для инвесторов — это максимальный торг прямо сейчас»,— считает эксперт.

Считать доходность эксперт советует консервативно. Средняя доходность от долгосрочной аренды жилья в крупных городах в начале 2026 года составляет 6,1% годовых, что ниже банковских депозитов, однако разрыв сокращается. Спрос на посуточную аренду в Краснодаре вырос на 7%.

Артур Мартиросян также отметил смещение покупательского интереса в западную часть города и пригородные локации — Западный обход, Новую Адыгею и Яблоновский. При этом, по его словам, решающее значение имеют не район, а цена объекта, юридическая чистота сделки и наличие преимуществ: близость к водным объектам, развитая инфраструктура, отделка или крытый паркинг.

Александра Локтионова