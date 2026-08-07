Ставропольское УФАС уличило мэрию Невинномысска в нарушении национального режима

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу ООО «Квазар» на действия администрации Невинномысска, допустившей нарушения при проведении закупки картриджей: чиновники некорректно определили классификационный код продукции и неправомерно применили режим ограничения иностранных товаров, сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Администрация Невинномысска оказалась в центре антимонопольного разбирательства: региональное управление ФАС зафиксировало нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупки картриджей для нужд муниципалитета. Поводом для проверки послужило обращение ООО «Квазар» — участника закупочной процедуры, усмотревшего в действиях заказчика несоответствие установленным правилам.

По итогам рассмотрения дела комиссия ведомства признала претензии компании правомерными. Как выяснилось в ходе разбирательства, муниципальные служащие допустили сразу два существенных просчета. Во-первых, при описании объекта закупки был указан неверный код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). Во-вторых, на основании этой ошибочной классификации заказчик некорректно применил нормы национального режима, закрепленные в Постановлении Правительства РФ № 1875.

Для картриджей, фигурировавших в закупке, предусмотрен иной классификационный код. Его правильное использование обязывало заказчика лишь ограничить допуск зарубежной продукции для электрографических печатающих устройств — то есть установить преимущество для отечественных поставщиков при наличии российских аналогов. Вместо этого администрация ввела полный запрет на иностранные товары, что противоречит действующему регулированию и фактически сузило круг потенциальных участников торгов.

Антимонопольный орган квалифицировал допущенные нарушения как несоответствие требованиям законодательства о контрактной системе. Должностным лицам, ответственным за подготовку закупочной документации, грозит административная ответственность в виде штрафов.

Станислав Маслаков