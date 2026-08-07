Градостроительный потенциал Дона превысил 13 млн квадратных метров

В Ростовской области градостроительный потенциал превысил 13 млн кв. м, что позволяет области сохранять высокие темпы возведения жилья и статус одного из ведущих субъектов страны в данной сфере. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За пять лет в области введено в эксплуатацию более 14 млн кв. м жилья. Эти результаты позволили региону стабильно входить в топ-10 российских субъектов по объему строительных работ.

Губернатор отметил, что новая градостроительная концепция региона предусматривает исключительно комплексное развитие территорий. Такой подход гарантирует, что новое жилье будет возводиться вместе с необходимой социальной инфраструктурой. В рамках этого принципа застройщики обязаны предусматривать строительство школ, детских садов, поликлиник и парковых зон одновременно с жилыми объектами.

Наталья Белоштейн