Таганрогская таможня с начала года возбудила 17 дел о невывозе авто

Таганрогские таможенники возбудили дело из-за невывоза автомобиля, доставленного в Россию с территории Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правоохранители возбудили административное дело в отношении гражданина России, который в 2025 году ввез с территории Латвии автомобиль Audi A4 Avant. Временный ввоз был оформлен на таможенном посту Витебской таможни. В марте 2026 года установленный срок истек, однако транспортное средство владелец не вывез.

По действующему законодательству физические лица вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобили, зарегистрированные в государствах — не членах союза, но на срок не более года. После истечения времени транспортное средство владелец должен поместить его под таможенные процедуры либо задекларировать в целях вывоза, выпуска в свободное обращение или иных целях.

По факту нарушения составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ (невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами). Иномарку правоохранители изъяли. Всего таможенники с начала года возбудили 17 дел по данной статье.

Константин Соловьев