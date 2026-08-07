Над Таганрогом работают средства ПВО

Угрозу атаки беспилотников объявили в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

По оперативной информации, над приморским городом работают средства противовоздушной обороны. Власти напоминают о категорическом запрете на фото- и видеосъемку отражения атаки и возможных последствиях.

«В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112. Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала Светлана Камбулова.

Константин Соловьев