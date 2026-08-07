В Ялте разминируют выброшенный на берег безэкипажный катер
В Ялте проводится операция по разминированию безэкипажного катера, который был обнаружен после того, как его выбросило на берег, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
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Жителей и гостей города призвали покинуть район Приморского парка и не приближаться к оцепленной территории до завершения работ специалистов. Власти также рекомендовали доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось о проведении в Ялте операции по обезвреживанию обнаруженного БЭКа. Граждан просили покинуть пляжи и набережные в районе Приморского парка и пройти в безопасные места.