«Формально процедура банкротства уже запущена»

«Россельхозбанк» намерен подать иск о несостоятельности одного из крупных игроков металлургического рынка Юга РФ — ООО «Новоросметалл». Ранее с подобным требованием в суд обратилась компания «Юфоил» из Ростова-на-Дону. Помимо этого, весной еще несколько кредиторов заявляли о своих намерениях добиваться банкротства предприятия. Аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин считает, что финансовые трудности «Новоросметалла» отражают сочетание циклического спада в строительной отрасли и структурной уязвимости самой компании.

Егор Вершинин

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«По итогам 2025 года выручка сократилась почти вдвое, а чистый убыток вырос более чем в десять раз, что свидетельствует о системном давлении на бизнес.

Первым фактором стало снижение спроса. Компания специализируется на длинномерном прокате и заготовке для строительного сектора, который пережил наиболее глубокий спад за последние годы. Высокая ключевая ставка на протяжении большей части 2025 года и сворачивание льготной ипотеки для некоторых категорий привели к снижению активности девелоперов и спроса на металлопродукцию. На Юге России негативный эффект усилило сокращение бюджетного финансирования инфраструктурных проектов в начале 2026 года.

Вторым фактором стали особенности бизнес-модели. «Новоросметалл» — региональный производитель без диверсифицированной продуктовой линейки и масштабного доступа к экспортным рынкам, которым располагают крупные вертикально интегрированные металлургические компании. В условиях падения внутреннего спроса возможности компенсировать снижение продаж за счет экспорта оказались ограничены, тогда как высокая доля постоянных затрат и расходы на обслуживание долга сохранились. Это и привело к резкому ухудшению финансового результата.

Дополнительным источником риска остается накопленная задолженность. Одновременные заявления о банкротстве со стороны нескольких кредиторов, включая налоговые органы, свидетельствуют о хронических проблемах с исполнением обязательств.

Формально процедура банкротства уже запущена, хотя часть претензий ранее удавалось урегулировать мировыми соглашениями. Повторяемость подобных ситуаций указывает на структурный характер финансовых проблем. При 62 исполнительных производствах на сумму около 1,9 млрд руб. и участии в процессе “Россельхозбанка” вероятность перехода дела к процедуре наблюдения, а затем и конкурсного производства остается высокой.

Существенное значение будет иметь позиция банка: если он является залоговым кредитором, процедура банкротства может оказаться наиболее эффективным способом взыскания задолженности.

Избежать банкротства пока возможно, однако пространство для такого сценария ограничено. Наиболее реалистичными вариантами остаются реструктуризация задолженности и мировые соглашения с ключевыми кредиторами, получение рассрочки по налоговым обязательствам, а также привлечение стратегического инвестора, способного рефинансировать долг и обеспечить компанию оборотным капиталом. Докапитализация исключительно за счет собственников выглядит менее вероятной ввиду масштаба необходимых вложений.

Так, ключевым фактором ближайших месяцев станет способность компании договориться с кредиторами до введения процедуры наблюдения. По мере накопления судебных претензий возможности для внесудебного урегулирования сокращаются, что повышает вероятность реализации сценария банкротства».