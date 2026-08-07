Ростовский судовладелец «Трэвелер Шиппинг» отозвал иск против санкций ЕС

Ростовская компания ООО «Трэвелер Шиппинг» прекратила судебное разбирательство в Европейском суде общей юрисдикции по делу о снятии санкций с принадлежащего ей танкера Millerovo. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее судовладелец оспорил включение своего судна в санкционный список ЕС, который произошел в октябре 2025 года. Компания настаивала на отсутствии законных оснований для применения ограничительных мер, подчеркивая, что танкер не задействован в перевозках нефти и нефтепродуктов.

Ситуация разрешилась после внесения изменений в 20-й пакет европейских санкций против России. В рамках обновленного документа судно Millerovo было исключено из списка подсанкционных объектов.

В начале июля 2026 года компания официально уведомила суд о намерении прекратить производство по делу. Европейский Совет, выступавший ответчиком, поддержал инициативу истца. По итогам рассмотрения суд принял решение об исключении дела из реестра, при этом судебные издержки были распределены между сторонами поровну.

Стоит отметить, что в рамках последнего пакета санкций ЕС произвел корректировку списка: помимо исключения 11 судов, в перечень подсанкционных объектов были добавлены 46 новых морских судов.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Трэвелер Шиппинг» зарегистрировано 25 сентября 2007 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности компании — перевозка сухих сыпучих грузов морскими судами заграничного плавания. Бенефициаром выступает ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты». Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.

Наталья Белоштейн